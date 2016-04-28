"AccuWeather" يعرض محتوى فيديو جديد على أجهزة ويندوز 10

صدر تحديث لتطبيق" آكيو ويذر AccuWeather" الذي يوفر معلومات عن حالة الطقس على نظام التشغيل" ويندوز 10 " لأجهزة الحاسوب وهواتف" ويندوز فون Windows Phone" . ويأتي التحديث الجديد ليجلب محتوى فيديو إضافي للتطبيق تم توزيعه على قوائم تشغيل Playlist، وقوائم التشغيل هي:

• Trending Now: تعرض آخر أخبار الطقس وأكثر مقاطع الفيديو تداولاً.

• Weather News: تحتوي على آخر أخبار الطقس.

• Storm Chasers: مقاطع فيديو يقوم بمشاركتها مجموعة من مطاردي الأعاصير وينشرونها لحظة وقوعها.

• Wild Weather World: مقاطع فيديو عن تأثيرات الطقس على العالم.

• AccuWeather Experts: تحتوي على مقاطع فيديو لتحليلات الخبراء حول أهم مستجدات الطقس.

• AccuWeather En Espanol: تحتوي على حالة الطقس ومقاطع الفيديو المرافقة لها باللغة الإسبانية.

وبالإضافة إلى مقاطع الفيديو الجديدة، فقد احتوى التحديث الأخير على إصلاحات لبعض المشاكل في التطبيق، وتحسينات على أدائه، بما في ذلك تحسينات خاصة بميزة "كورتانا Cortana".