"Honor 5C".. هاتف جديد من هواوي بسعر 140 دولارا

أعلنت شركة "هواوي"، اليوم الخميس، عن هاتفها الذكي "Honor 5C" الذي تعتزم طرحه بسعر يعادل 140 دولارا أميركياً.

ويقدم "Honor 5C"، الذي يندرج تحت فئة الهواتف متوسطة المواصفات، شاشة من نوع IPS LCD مقاسها 5.2 بوصات ودقتها 1920×1080 بكسلًا، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي "رام" بحجم 2 غيغابايتات، و 16 غيغابايتًا من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة حتى 128 غيغابايتًا.

ويضم الجهاز، الذي تبلغ سماكته 8.3 ميليمترات ويزن 156 غراماً، معالجاً ثماني النوى من نوع كيرين 650 Kirin 650 الذي تنتجه هواوي نفسها الذي يعمل بسعرعة 2.0 غيغاهرتز.

ويملك "Honor 5C" كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسلًا مع فتحة عدسة f/2.0 مع فلاش ضوئي، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسلات، وقارئ لبصمات الأصابع في الجهة الخلفية.

ويدعم الهاتف، الذي يعمل بالإصدار 6.0 مارشميلو من نظام التشغيل أندرويد، شريحتي اتصال، إلى جانب شبكات الجيل الرابع 4G LTE، وهو يملك بطارية بسعة 3,000 ميلي أمبير/ساعة، ومنفذ USB Type-C.

وتعتزم الشركة الصينية طرح "Honor 5C" في الصين وبسعر 899 يوانًا صينيًا (139 دولاراً أميركياً) لطراز الجيل الثالث 3G، أما طراز الجيل الرابع 4G LTE فسيكون سعره أغلى بـ 100 يوان. ولا يوجد معلومات عن موعد توفره في الأسواق العالمية.