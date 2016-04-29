ميزات مهمة جديدة قريباً في واتس آب

تستعد شركة فيس بوك لإطلاق ميزات جديدة في تطبيق المحادثات واتس آب على هواتف أندرويد وآيفون، وذلك وفقًا لصور شاشة حصل عليها موقع Phone Radar من صفحة تتضمن بعض العبارات النصّية التي تطلب الشركة من متطوعين ترجمتها إلى اللغات الأخرى استعداداً لطرحها.

ومن بين العبارات التي تم العثور عليها هي عبارة معاودة الاتصالCall Back ، والتي تشير إلى اختصار يظهر ضمن لوحة التنبيهات يعرض للمُستخدم المكالمات الصوتية الفائتة مع إمكانية معاودة الاتصال من خلال رسالة التنبيه مباشرة ودون الحاجة لفتح التطبيق.

كما تم العثور أيضاً على خاصية جديدة باسم البريد الصوتي Voice Mail، لكن لا يتضح بعد كيف تختلف هذه الميزة عن خاصية الرسائل الصوتية Voice Messages التي تتيح للمستخدم تسجيل رسالة صوتية قصيرة وإرسالها للطرف الآخر، وقد يكون البريد الصوتي عبارة عن قسم جديد متخصص بالرسائل الصوتية فقط يتيح الوصول إليها من مكان واحد.

وأخيراً، من المتوقع أن يدعم واتس آب إمكانية إرسال الملفات المضغوطة بصيغة ZIP، وذلك بعد أن دعم منذ فترة قصيرة إمكانية إرسال المستندات بصيغتي PDF وDOCX.

يُذكر أن بعض التسريبات السابقة كانت قد أشارت إلى اعتزام واتس آب دعم مكالمات الفيديو ضمن التطبيق، لكن لا توجد حالياً أية معلومات حول الموعد المتوقع لذلك.