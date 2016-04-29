"النظرة الذكية".. جديد الكاميرات الأمنية

استحدثت شركة فرنسية تقنية أمنية تعتمد على بصمة الوجوه في التعرف على الأشخاص لمراقبة المنازل.

وتعتمد هذه التكنولوجيا الذكية الرياضيات الخوارزمية، حيث تمكن الأشخاص من مراقبة ممتلكاتهم عن بعد في حال حصول أي تسلل.

كما يمكن التعرف على وجوه الغرباء عن طريق التقاط ملامح الوجه والتفريق بين الإنذارات الزائفة.

وطورت شركة فرنسية تقنية أمنية تدعى Netatmo's تدعم الذكاء التكنولوجي المرتبط بالأجهزة الإلكترونية، عبر كاميرات يوزعها المستخدم في المساحات التي يرغب في حمايتها.

وتسجل الكاميرا من خلال النظرة الذكية بيانات الأشخاص من سكان المنزل أو حتى الضيوف في قاعدة بياناتها.

وصمم هذا النظام كي يوضع خارج المنزل وهو مجهز بمصباح كبير في أعلى الكاميرا وعند إطفاء المصباح ليلا يستعمل الجهاز الأشعة تحت الحمراء للرؤية في الظلام.

ويتم التحكم بالنظام بالاتصال بالهواتف المحمولة والكمبيوتر أو الأجهزة الذكية عن طريق الواي فاي.