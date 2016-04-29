"سامسونغ" تختبر تقنية لتوفير 40 دقيقة من بطارية الهاتف

ذكرت شركة "سامسونغ" أنها تقوم باختبار بيئة عمل فولكان Vulkan التي قامت بتضمينها في جهاز "غالاكسي إس7"، وأشارت "سامسونغ" خلال مؤتمر "مطوري سامسونغ" يوم أمس أنها قامت بإعادة بناء مشغّل التطبيقات الخاص بها باستخدام بيئة عمل فولكان، وأظهرت الاختبارات قدرة فولكان على تقليل استهلاك البطارية بمقدار 6% عند انتقال المستخدم بين الصفحات وفتح شريط التطبيقات، وبوجود بطارية بسعة 3600 mA/h، فإن هذا التقليل في الاستهلاك سيؤدي إلى 40 دقيقة إضافية من عمر البطارية.

يذكر أن شركة "غوغل" أعلنت أنها تقوم أيضاً باختبار فولكان في نسخة أندرويد الجديدة Android N، وتعتقد "غوغل" أن فولكان ستظهر تحسناً كبيراً في أداء التطبيقات التي تعتمد على الرسوميات بشكل كبير، كما أن شركة" آبل" قامت بتطوير بيئة عمل ميتال Metal الشبيهة بفولكان، والتي تتيح للمطورين وصول من المستوى الأدنى لوحدة الرسوميات في الجهاز لزيادة أدائه وفعّاليته.