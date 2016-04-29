"HP" تطرح جهاز كروم بوك 13 بهيكل معدني ومواصفات عالية

أعلنت شركة "إتش بي HP" عن طرح جهاز كروم بوك 13 Chromebook 13 الموجه للمستخدمين الذين يرغبون باقتناء جهاز ذو مواصفات عالية وسعر معقول، حيث يأتي الجهاز بمعالج إنتل كور إم Intel Core m Skylake. بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية RAM قابلة للتوسعة حتى 16 غيغا بايت، وقرص تخزين SSD بسعة 32 غيغا بايت وشاشة بقياس 13.3 إنش، ودقة عرض تصل حتى 3200×1800 بيكسل.

يمكن للمستخدم عند طلب الجهاز اختيار نوع المعالج من الفئة Core M، حيث تبدأ سلسلة المعالجات من Core M3 الذي يأتي بسرعة 900 ميغا هرتز، وصولاً إلى معالج Core M7 بسرعة 1.2 غيغا هرتز ويصل إلى 3.1 غيغا هرتز مع تقنية توربو بوست TurboBoost. هذه الفئة من المعالجات التي اعتمدتها شركة "إتش بي"، لا تتميز بقوّة معالجة ضخمة، إلّا أنه في الوقت ذاته لا تحتاج أجهزة كروم بوك إلى قوة معالجة كبيرة، أما الجانب الإيجابي في اعتماد الشركة على هذا المعالج هو أنه سيمنح الجهاز القدرة على العمل لما يقارب 11 ساعة متواصلة.

يحتوي الجهاز أيضاً على مدخلي USB C-type ومدخل USB 3.0، ومدخلاً لكل من سماعات الأذن، وبطاقة ذاكرة من نوع microSD. ويزن الجهاز حوالي 1.3 كيلوجرام وبسماكة لا تتجاوز نصف الإنش بكثير. كما يتميز هيكل الجهاز بكونه معدنياً بالكامل.

يذكر أن جهاز كروم بوك 13 الذي تم إطلاقه اليوم في مقر شركة "غوغل" بمدينة نيويورك يبدأ سعر مبيعه من 499 دولاراً.

