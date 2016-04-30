SweetSoundtrack للوصول إلى الموسيقى المستخدمة بالأفلام

يُشاهد الكثير من الأشخاص الأفلام التي تُعرض على التلفزيون أو عبر شبكة الإنترنت، وقد لا يخلو فيلم من وجود موسيقى تصويرية خاصة به وبعض الأغاني التي تُستخدم بداخله، وفي حال أحب المستخدم فيلم ما، فإن أبرز ما سيذكره به هو الموسيقى المستخدمة بداخله، والتي قد يرغب بالحصول عليها والاستماع إليها من حين لآخر.

موقع SweetSoundtrack يوفّر لمستخدميه إمكانية الوصول إلى الموسيقى المستخدمة في أي فيلم عن طريق كتابة اسم الفيلم فقط، بحيث يظهر بعد ذلك أسماء المقاطع الموسيقية والأغاني التي استخدمت داخل الفيلم، ليتمكن المستخدم من العثور عليها وتحميلها لو أراد ذلك.

ويوفّر الموقع لكل أغنية رابط لشرائها من موقع أمازون ورابط آخر لشرائها وتحميلها من متجر "آيتونز"، ليحصل المستخدم بالنهاية على المقطع الموسيقي المطلوب بطريقة نظامية دون انتهاك حقوق التأليف الخاصة بها.