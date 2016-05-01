بالصور.. هكذا تستفيد من خدمة واتساب للتشفير

قبل أيام بدأ تطبيق "واتساب" الشهير للدردشة بإظهار علامة صفراء في نصّ الرسائل، مشيراً إلى إمكانية تشفير الرسائل.

وأعلنت شركة واتساب أنها فعَّلت التشفير من نمط "الطرف إلى الطرف" لجميع مستخدمي تطبيق المحادثات الشهير لخدمات رسائل الدردشة والصور والفيديو والمكالمات الصوتية، وذلك على جميع المنصات التي يتوفر فيها التطبيق، بحسب ما أفاد موقع T3

ويُعتبر هذا النوع من التشفير آمنا للغاية، حيث يتم إنشاء المفاتيح الخاصة بالتشفير بين طرفي المحادثة بشكل تلقائي، وتكون هذه المفاتح مخزنة على هواتف المستخدمين دون أن تمتلك الشركة أو أي جهة أخرى نسخة عنها، مما يعني أن الرسائل تمر عبر الشبكة بشكل غير مقروء سواء من قبل قراصنة الإنترنت أو الحكومات.

ولكل من لا يعلم كيفية الاستفادة من هذه الخدمة وتفعيلها، فما عليك إلا اتباع الخطوات التالية:

- بداية تتلقى رسالة صفراء، تخبرك بتفعيل الميزة الجديدة.

- عليك أن تنقر على الرسالة عدة مرات، لتظهر لك نافذة جديدة بخيارات عدة تختار منها Verify.

- وبعد ذلك، ستظهر نافذة أخرى برمز الـ QR code، عليك الضغط على Scan Code الموجود بأسفل الشاشة لكي تبدأ بعملية توثيق الطرف الآخر.