تطبيق مذهل.. جرب الأزياء على صورتك قبل شرائها

يعتبر سوق بيع الأزياء والملابس عبر الإنترنت أحد أبرز الأسواق المتوفّرة، ولكن ما يعيبه هو عدم تمكن المستخدم من تجربة المنتجات ومعاينتها في حال كانت مناسبة له أم لا، وهو أمر مهم جدا عندما يقوم المستخدم بشراء الملابس عادة.

مع تطبيق Pictofit المتوفّر لمستخدمي أجهزة أندرويد عبر متجر غوغل بلاي ومستخدمي أجهزة iOS عبر متجر آب ستور يمكن للمستخدم تجربة الملابس بسهولة على صورته الشخصية، بحيث يتأكد نوعا ما من انسجامها معه، فهو يقدّم أداة ذكية لتجربة الأزياء بأسلوب مميز وبسيط وعملي، ويتم ذلك عن طريق العثور على المنتجات المناسبة عبر الإنترنت أو استخدام الكاميرا لالتقاط صور للمنتجات التي أعجبت المستخدم ويرغب بمعاينتها على صورته.

ويتيح التطبيق إمكانية مشاركة الصورة الخاصة بالمستخدم والتي تم تركيب الملابس عليها مع أصدقائه، مع إمكانية حفظ المنتجات التي أعجبته للعودة إليها لاحقًا عندما يحتاج إلى ذلك، وغير ذلك من الميزات المفيدة التي تُساعد على اتخاذ قرار الشراء الصائب.