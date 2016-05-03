واتس آب.. توقع إطلاق تطبيق لسطح المكتب

أظهرت سلسلة من الصور التي سربها حساب على موقع التدوين المصغر تويتر أن خدمة التراسل الفوري واتس آب قد تكون بصدد إطلاق تطبيقات أساسية لنظامي ويندوز وماك.

ويظهر في الصور التي سربها الحساب WABetaInfo@ طلبات ترجمة من فريق واتس آب وتتضمن عبارات من قبيل "نزل لنظام ماك أو إس إكس" ، و"نزل لنظام ويندوز"، و"نسخ نظام التشغيل المدعومة من قبل تطبيق واتس آب الأساسي".

يشار إلى أنه ليس هناك في الوقت الحالي أي طريقة لتأكيد صحة الصور، أو إن كانت واتس آب تعتزم إطلاق تطبيقات رسمية لأجهزة سطح المكتب، هذا ويتوفر عدد من التطبيقات غير الرسمية على أنظمة OS X وويندوز 10.

وكانت واتس آب المملوكة لشركة فيس بوك، والتي يتجاوز عدد مستخدمي تطبيقها المليار مستخدم، قد أطلقت العام الماضي نسخة ويب من خدمتها تتيح إمكانية استقبال وإرسال الرسائل عبر متصفحات الويب شرط أن يكون الهاتف الذكي والحاسب متصلين بالإنترنت.