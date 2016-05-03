"فيسبوك مسنجر" قد يضيف ميزة الرسائل ذاتية التدمير

أظهرت صور نشرها حساب @iOSAppChanges على موقع "تويترTwitter " لقطات شاشة لتطبيق" فيسبوك مسنجر Facebook Messenger" على أجهزة" آي أو إس iOS" تبين إضافة ميزة الرسائل التي تدمّر نفسها تلقائياً Self Destructing Messages إلى النسخة رقم v68.0.

وتمكّن هذه الميزة المستخدمين من تحديد مدة زمنية تتراوح بين دقيقة واحدة ويوم كامل وفقاً للصور التي تم نشرها، وعند تحديد المدة الزمنية فإن الرسائل التي يتم إرسالها سيتم حذفها لدى كلا الطرفين بعد مرور هذه المدة.

رغم عدم التأكد من موثوقية الصور المنشورة، فقد تم نشر شائعات سابقاً عن نية" فيسبوك" إضافة ميزة الرسائل السرية لتطبيق "فيسبوك مسنجر".

وتدعم العديد من تطبيقات الدردشة ميزة التدمير الذاتي للرسائل بعد فترة زمنية محددة، منها "BBM" و"سناب شات". وقد بدأت العديد من تطبيقات الدردشة إضافة هذه الميزة كوسيلة إضافية لمساعدة المستخدم في حماية خصوصيته.

يذكر أن عدة تطبيقات بدأت مؤخراً بإضافة التشفير لخدماتها معتمدة على التشفير بين طرفينEnd to end encryption، حيث بدأ في بداية شهر أبريل الماضي تطبيق "واتس آب" بإضافة التشفير إلى محادثته، وتلاه تطبيق "فايبر Viber".