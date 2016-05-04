تعرف على أكثر 50 جهازاً تأثيراً في تاريخ التكنولوجيا

أصدرت مجلة "تايم Time" الشهيرة بقائمتها السنوية للشخصيات الأكثر تأثيراً في العالم، قائمة جديدة ومختلفة هذه المرة، حيث أعلنت فيها عما تعتقد أنها أفضل 50 جهازا صدر في عالم التكنولوجيا وذلك من حيث التأثير الذي تركته الأجهزة المختارة على العالم، وعلى ما تلاها من أجهزة صدرت بعدها.

وقالت المجلة إنها اختارت ضم بعض الأجهزة إلى هذه القائمة كونها الأجهزة الأولى من نوعها، مثل سوني ووكمان Sony Walkman، إضافة إلى تضمين القائمة أجهزة أخرى لأنها دفعت أفكاراً كانت موجودة مسبقاً إلى الانتشار بشكل واسع، على غرار جهاز آيبود iPod من آبل. كما ذكرت المجلة اختيارها بعض الأجهزة التي لم تنجح تجارياً، لكنها تركت تأثيراً كبيراً، وأجهزة لم تصل إلى الأسواق بعد لكنها طرحت مفاهيم جديدة ومثيرة للاهتمام مثل نظارة الواقع الافتراضي أوكيولوس ريفت Oculus Rift.

وقد احتل هاتف آيفون iPhone الترتيب الأول على رأس القائمة، وذلك لأن آبل كانت الشركة الأولى التي وضعت كمبيوتراً قوياً بالفعل في جيوب ملايين الناس، لدى إطلاق الهاتف للمرة الأولى في العام 2007.

ورغم أن الهواتف الذكية وُجِدَت قبل الآيفون بأعوام، إلا أن أياً منها لم يحقق قابلية الوصول والجمالية التي اتصف بها الآيفون في آنٍ معاً، وفقاً للمجلة التي أثنت أيضاً على ما قدمه الهاتف من دمج للبرمجيات والعتاد بشكلٍ استثنائي وخلقه لسوقٍ جديد بالكامل هو سوق تطبيقات الهواتف الذكية.

كما وردت آبل عدة مرات ضمن القائمة، حيث احتل جهاز ماكنتوش Macintosh الترتيب الثالث، بفضل طرحه واجهة الاستخدام الرسومية ومبدأ الفأرة سهلة الاستخدام. وسيبقى الماكنتوش برأي التايم الجهاز الذي وضع المقاييس المتعلقة بطريقة تفاعل البشر مع أجهزة الكبيوتر. وكذلك الحال لمشغل الموسيقى آيبود iPod الذي احتل الترتيب التاسع، والحاسب اللوحي آيباد iPad في الترتيب 25.

قائمة العشرة الكبار تضمنت أيضاً سوني بالترتيب الثاني عن جهاز التلفاز Trinitron والرابع عن جهاز تشغيل الموسيقى ووكمان Walkman وآي بي إم عن الكمبيوتر IBM Model 5150 في الترتيب الخامس.

عن الهواتف وإضافةً إلى آيفون احتل هاتف موتورولا درويد Motorola Droid بنظام أندرويد الترتيب رقم 20 لأنه كان الهاتف الأول الذي ساهم بتسليط الضوء على نظام التشغيل أندرويد الجديد نسبياً في حينها عندما تم إطلاقه في 2009، وتضمنت القائمة هاتف BlackBerry 6210 في الترتيب رقم 24 و Nokia 3210 في الترتيب 34.

وكان لمنصات الألعاب حضوراً كبيراً في هذه القائمة، والترتيب الأول عن هذه الفئة حازت عليه شركة آتاري بجهازها الكلاسيكي الشهير Atari 2600 في الترتيب 13، تلاها جهاز نينتندو Nintendo Entertainment System في الترتيب 15 و Nintendo Game Boy في الترتيب 16 والإصدار الأول من سوني بلاي ستيشن في الترتيب رقم 31 ضمن القائمة وننتندو وي Wii في الترتيب رقم 32.

تضمنت قائمة مجلة "تايم" أيضاً أجهزةً كانت الأولى من نوعها مثل قارئ الكتب من آمازون Amazon Kindle وجهاز الكمبيوتر الصغير والرخيص Raspberry Pi وسوار تتبع النشاط الرياضي FitBit.