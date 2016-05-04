غوغل وفيات.. اختبار سيارات هجينة ذاتية القيادة

وقعت وحدة ألفابت التابعة لشركة غوغل عملاق البحث الإلكتروني اتفاقاً لشراء 100 سيارة صغيرة (ميني فان) بمحرك هجين من فيات كرايلسر للتوسع في اختبارات السيارات ذاتية القيادة.

وأعلنت الشركتان عن الاتفاق بينهما، وهو أحدث شراكة بين وادي السليكون وشركة لصناعة السيارات الثلاثاء.

ولن تطرح السيارة للبيع للجمهور. وعلى عكس الاختبارات السابقة ستتعاون غوغل بشكل مباشر مع فيات كرايسلر عند اختبار النماذج، في حين كانت من قبل تشتري سيارات تويوتا من وكلاء وتجري التعديلات عليها.

وبموجب الاتفاق تزود فيات كرايسلر سيارتها المئة من طراز باسيفيكا التي أطلقتها في فبراير بتكنولوجيا القيادة الذاتية لغوغل.

وقالت الشركتان في بيان مشترك إن الاتفاق لا يمنعهما من التعاون مع آخرين.