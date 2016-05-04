لوحة GIPHY Keys لإرسال صور متحركة عبر آيفون

أصبحت الصور المتحركة بصيغة GIF تمثّل أسلوبا مميزا في التواصل مع الآخرين وإرسال الأفكار المسلية لهم بشكل بسيط وسلس، ولكن طريقة إرسال الصور المتحركة داخل تطبيقات الدردشة على نظام تشغيل iOS ليست مريحة كثيرا، ما يضطر البعض لاستخدام تطبيقات مُساعدة في ذلك.

تطبيق GIPHY Keys هو عبارة عن لوحة مفاتيح مخصصة لأجهزة iOS يمكن عن طريقها إرسال الصور المتحركة بصيغة GIF بطريقة بسيطة للغاية، بحيث يمكن إجراء عملية بحث عن أي فكرة لأي صورة متحركة تخطر على بال المستخدم لتظهر له مجموعة من الخيارات التي يمكن إرسالها بسهولة.

ويمكن للمستخدم إرسال الصور المتحركة التي يجدها مناسبة لطلبه عن طريق نسخها عبر الضغط عليها، ومن ثم يتم لصقها في المكان المناسب، مع إمكانية الضغط المطوّل لتظهر خيارات أخرى مثل نشر الصورة المتحركة على فيس بوك أو تويتر وغير ذلك.