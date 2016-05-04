هل مكالمات الفيديو على "واتساب" باتت قريبة؟

تختبر شركة "فيسبوك" نسخة جديدة من تطبيق المحادثات التابع لها" واتساب" لنظام "iOS" تحتوي على إمكانية إجراء مكالمات الفيديو المرئية، وذلك بحسب صور شاشة مسرّبة حصل عليها ونشرها موقع PhoneRadar.

وتظهر إحدى صور الشاشة المُلتقطة من هاتف "آيفون" وجود أيقونة تمثل كاميرا فيديو مجاورة لأيقونة سماعة الهاتف الخاصة بإجراء المكالمات الصوتية وذلك ضمن نافذة الدردشة. كما تُظهر صورة أخرى قائمة الخيارات التي تظهر لدى الضغط المطوّل على اسم إحدى جهات الاتصال ضمن نافذة الدردشة الجماعية، حيث يظهر من ضمن الخيارات خيار اتصال الفيديو Video Call، إلى جانب الخيارات الأخرى الموجودة حالياً مثل الاتصال الهاتفي أو إرسال الرسائل النصية.

وأشارت المعلومات بأننا على بعد أيام قليلة فقط من إعلان "واتساب" رسمياً طرح مكالمات الفيديو في التطبيق، وذلك بعد أن طرحت الشركة المكالمات الصوتية العام الماضي. ورغم أن الصور المسربة خاصة بنظام " iOS"، فمن المتوقع أيضا طرح الميزة للأجهزة العاملة بنظام "أندرويد" بشكل متزامن.

يُذكر أن الشائعات المتعلقة باعتزام دعم مكالمات الفيديو في "واتساب" بدأت بالتردد منذ فترة، خاصة بعد دعم محادثات الفيديو في" فيسبوك مسنجر" عبر الهواتف الذكية العام الماضي.