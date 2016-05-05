مطوّرو سيري يعلنون عن إطلاق مساعد شخصي منافس

أعلن مطوّرو المساعد الشخصي سيري Siri الخاص بشركة آبل Apple عن تطوير مساعد شخصي جديد باسم فيف Viv ويتميز – حسب مطوّريه – بكونه قادر على إنجاز ما لا يستطيع سيري أو أي مساعد شخصي آخر إنجازه.

وذكر المطوّران داج كيتلاوس Dag Kittlaus وآدم شاير Adam Cheyer اللذان غادرا آبل بعد خلافات مع الشركة تتعلق بآلية عمل سيري أن المساعد الشخصي الجديد Viv هو بالضبط ما أرادوا لسيري أن يكون، ونوّه المطوّران إلى أن العمل على Viv بدأ في العام 2003 أي قبل العمل على سيري.

وورد في التقرير التي نشرته صحيفة واشنطن بوست Washington Post عن المساعد الصوتي الشخصي قيام مطوّري Viv بتجربة عمله، حيث قام أحد المطورين بأمر المساعد الشخصي بطلب بيتزا من مكان معيّن وإيصاله إلى مكان عملهم. وبعد لحظات ورد الرد من Viv يسألهم عن المكونات التي يودون إضافتها إلى وجبتهم. وبعد مرور 40 دقيقة على تحديد خيارات المهندسين لوجبتهم، سلّمهم عامل التوصيل وجبات البيتزا التي قاموا بطلبها عبر المساعد الصوتي.

وأشار المطّورين اللذان كانا جزءاً من فريق تطوير سيري والذي قامت آبل بالاستحواذ عليه في العام 2010 بصفقة بلغت 200 مليون دولار، أن عدداً من الميزات التي يعملون عليها تم تقديمها مسبقاً في المساعد الشخصي الخاص بشركة آبل، إلا أن الأخيرة رفضت هذه الميزات لتبسيط عمل سيري.

يذكر أن Viv لا يقتصر عمله على طلب الطعام فحسب، حيث قام المطورين بدمج أكثر من 50 خدمة من ضمنها Uber وSeatGuru وZocdoc وGuruhub. ومع اقتراب موعد إطلاقه يوم الاثنين القادم، يشير التقرير إلى أن كل من شركات فيس بوك وجوجل قاموا بمحاولة الاستحواذ على Viv إلا أنه إلى الآن لم تجر أي محادثات رسمية.