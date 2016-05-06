طريقة مبتكرة للترجمة "دون إنترنت"!

أعلن مطوّر التطبيقات السوري، محمد ملاذ البغدادي، عن إطلاق تطبيقه الجديد "قاموسي الفوري"، الذي يتيح الترجمة لأجهزة أندرويد بطريقة مبتكرة ودون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

وقد تم طرح التطبيق ضمن مسابقة التطبيقات العربية التي تنظمها منظمة الألكسو هذا العام في دبي.

ما يميز التطبيق هو إتاحته ترجمة النصوص الإنجليزية والفرنسية إلى العربية، دون الحاجة لإغلاق التطبيق الحالي، حيث تتم الترجمة بمجرد تحديد الكلمة أو النص المراد ترجمته وإجراء عملية نسخ Copy لتظهر مباشرةً نافذة منبثقة بالمعاني المقترحة للمفردات المنسوخة.

وبذلك توفر هذه الأداة الوقت والجهد للدارسين والقارئين للكتب الإلكترونية أو المناهج الدراسية أو عند تصفح مواقع الإنترنت.

يقوم التطبيق بترجمة وإظهار قائمة بالمرادفات التي تهم المتعلمين والطلاب والمهتمين، وبعدد مصطلحات كبير يتجاوز 158000 مفردة، بتعاون مع فريق عمل معاجم المعاني الشاملة. كما يقدم آلية مرنة لترجمة عدة كلمات بنفس أمر النسخ، كنسخ جملة أو فقرة، ويتم عرضها والتنقل بين معانيها عبر الواجهة، ويقدم خاصية لفظ المفردات الإنجليزية والفرنسية في حال دعم مكتبات الصوت لهذه اللغات في الجهاز.

علاوة على أن التطبيق مخصص لترجمة الكلمات المنسوخة للحافظة، فهو يقدم كذلك بحثًا يدويًا من نفس الواجهة المنبثقة للبحث عن الكلمات مع خاصية الإكمال التلقائي، كما يوفر إمكانية نسخ معاني المفردات المستخلصة من نتائج البحث بهدف مشاركتها في تطبيقات اخرى.

,يدعم التطبيق الأجهزة اللوحية والقياسات الكبيرة للشاشات، ويقوم عند تشغيله من خلال هذه الأجهزة بتفعيل خاصية تحريك النافذة المنبثقة لسهولة أكبر في الترجمة أثناء قراءة الكتب الالكترونية والمواد العلمية.

ويتوفر حاليًا عبر موقع منصة الألكسو للتطبيقات، على أن يتوفر قريبًا عبر متجر جوجل بلاي.