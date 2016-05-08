"فيسبوك" تضيف زهرة بنفسجية للانطباعات بمناسبة عيد الأم

أطلقت شركة" فيسبوك"، اليوم الأحد، زراً جديداً مؤقتاً على شكل زهرة يُضاف إلى رموز الانطباعات Reactions الستة السابقة، والغرض منه التعبير عن الشكر والامتنان.

ويأتي زر "شكرا Thankfu" الجديد بمناسبة الاحتفال اليوم الأحد بعيد الأم في عدد كبير من دول العالم، إذ يحتفل نحو 95 بلداً حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وغالبية الدول الأوروبية، بهذه المناسبة في الأحد الثاني من شهر مايو. يذكر أن الدول العربية تحتفل بمناسبة عيد الأم في 21 مارس من كل عام.

وتهدف "فيسبوك" من خلال الميزة الجديدة إلى منح المستخدمين القدرة على إرسال ورود افتراضية عبر شبكتها الاجتماعية وتطبيق التراسل الفوري التابع لها لأمهاتهم وأهليهم.

وكانت الشركة قد قالت في بيان: "لمدة قصيرة (بين يومي 7 و9 مايو)، ستشاهدون أيقونة لزهرة بنفسجية في تطبيق التراسل "مسنجر". انقر على الزهرة لتزين رسائلك – النصوص، والصور، والصور المتحركة GIFs، والمزيد – بأزهار ملونة. وسيشاهد الشخص الذي تُرسل إليه الرسائل الأزهار أيضاً".

يُذكر أن "فيسبوك"، التي تملك أكبر شبكة اجتماعية في العالم مع ما يزيد عن 1.65 مليار مستخدم نشط شهرياً، كانت قد بدأت تفعيل الميزة الجديدة منذ يومين في عدد من الدول التي تحتفل بعيد الأم في هذه الأيام.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الزهرة لن تكون الأخيرة بين الانطباعات المؤقتة، إذ تعتزم اختبار المزيد منها في المستقبل، ما دفع البعض إلى توقع إطلاق انطباعات ترويجية Sponsored Reactions على الشبكة الاجتماعية.

وإلى جانب الزهرة البنفسجية، أطلقت "فيسبوك" مجموعة من الملصقات لتطبيق التراسل مسنجر بعنوان "أمي حبيبتي" يظهر فيها العديد من الحيوانات مع صغارهم.