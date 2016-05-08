Pitchcard للحصول على ردود فعل سريعة حول فكرتك

غالباً ما يحتاج المستخدم إلى معرفة آراء الآخرين وردود فعلهم حول أي فكرة يرغب بتنفيذها، فلردود الفعل هذه تأثير مهم يُساعد المستخدم على الاقتناع بفكرته أكثر أو تعديلها بما يتناسب مع احتياجات المستخدم.

موقع Pitchcard يوفّر لمستخدميه إمكانية إنشاء بطاقة تحتوي لمحة بسيطة عن الفكرة أو المشروع الذي يرغب المستخدم بأخذ ردود الفعل حوله، بحيث يمكن للآخرين ترك ردود فعلهم على هذه البطاقة والإعجاب أو عدم الإعجاب بها، مع إمكانية ترك تعليقات نصّية لصحاب البطاقة.

ويوفّر الموقع إمكانية إنشاء بطاقة جديدة تحتوي عنوان الفكرة ووصفها بما لا يتجاوز 200 حرف، مع إمكانية اختيار لونها وكتابة البريد الإلكتروني الذي يمكن أن يبلّغ به المستخدم بأي جديد، بالإضافة لخيار يسمح بحصر إمكانية مشاهدة البطاقة بالأصدقاء فقط أو للعامّة عبر الشبكات الاجتماعية.