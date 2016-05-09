تطبيق" smartapp" لتتبّع استخدام البيانات في هاتفك

في كثيرٍ من الأحيان يجد المستخدم نفسه بحاجة إلى تتبّع استهلاكه للبيانات في هاتفه، لأنه ودون أن يشعر يجد أن باقة الإنترنت أو الاتصال لديه قد انتهت قبل الوقت المتوقّع من قِبله، ويضّطر حينها إلى إعادة تعبئة الرصيد للتمكن من إعادة استخدام الإنترنت والاتصال.

تطبيق "smartapp" المتوفّر لمستخدمي أجهزة أندرويد عبر متجر "غوغل بلاي" ومستخدمي أجهزة آيفون عبر متجر "آب ستور" يُتيح للمستخدم إمكانية تتبّع استخدام البيانات الخاصة به، بحيث يقوم التطبيق بتحليل الاستخدام تقديم معلومات مفصّلة حول بيانات الإنترنت المستهلكة ودقائق الاتصال الصادرة والواردة وكذلك الرسائل.

ويمتلك التطبيق خوارزميات مميزة تُساعد المستخدم في العثور على أفضل خطة بيانات يمكن له أن يشترك بها بما يتناسب مع استهلاكه المعتاد، بحيث يتم توفير أموال المستخدم في حال كان يشترك بباقات أكبر من حجم استخدامه بكثير، مع العلم أن التطبيق مجاني لمستخدمي "أندرويد" ومدفوع لمستخدمي "آيفون" مقابل 0.99 دولار أميركي.