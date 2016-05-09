"إل جي" تعمل على توسيع منصة Friends لهواتف "جي5"

أعلنت شركة "إل جي LG" إلكترونيكس عن إطلاق منصة LG Friends في المرحلة المقبلة لتوسيع نظام الأجهزة الملحقة المرتبط بالهاتف المحمول.

وأوضحت الشركة أنها ستطلق هذه المنصة في البداية أمام الشركات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية، لتتوسع تدريجياً حتى تصل إلى البلدان الأخرى.

وأضافت "إل جي" أنه عند تشغيل هذه المنصة رسمياً سيكون بإمكان مطوري الطرف الثالث المعتمدين إنشاء متاجرهم مباشرة عن طريق منصة LG Friends لترويج أفكارهم ومنتجاتهم.

وتقدم هذه المنصة أيضاً صفحة مخصصة لجميع المهتمين بهاتف" إل جي جي5"، ليتمكنوا من مشاركة آرائهم ومناقشة مستقبل الهواتف الذكية المتحولة.

كما ستتاح الفرصة أمام زوار المنصة الإلكترونية لمعرفة مكان شراء منتجات LG Friends، والحصول على معلومات عن العروض والسحوبات الخاصة لكل في بلد.

وكجزء من جهودها لتوسيع خيارات أنظمة هاتف "جي5"، فقد دعت "إل جي" أكثر من 200 مطور لحضور مؤتمر نظمته الشركة في سان فرانسيسكو يوم 15 أبريل الفائت، حيث حصل المطورون على فرصة تجربة هاتف "جي5" ومجموعة ملحقات Friends.

كما استمعوا لعروض قدمها كل من مين كيونغ أو، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "إل جي"، والدكتور وو رام تشان، نائب رئيس "إل جي"، إضافةً إلى ممثلين من شركات تربطها شراكات مع "إل جي" مثل "غوغل" و"باروت".