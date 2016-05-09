"فيف" الذي سيهزم "سيري" ويُغني عن مئات التطبيقات

كشف مطورو نظام المساعد الصوتي الذكي سيري Siri الاثنين عن المساعد الشخصي الجديد فيف Viv المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي AI والقابل للتطوير والتعلم، والذي قالوا إنه يشكل قفزة نوعية جديدة في مجال أنظمة المساعدة الشخصية الذكية.

وكان داج كيتلاوس وآدم شاير قد طوّرا نظام المساعد الصوتي سيري الذي استحوذت عليه آبل وضمته إلى نظام التشغيل iOS، إلا أن المطوّران غادرا آبل لاحقاً بعد خلاف مع الشركة وعملا سراً على Viv خلال السنوات الأربع الماضية، وكشفا عنه اليوم خلال مؤتمر Disrupt في نيويورك.

واستعرض داج كيتلاوس خلال المؤتمر بعض أبرز الإمكانيات الخاصة بالمساعد الصوتي الجديد، مثل قدرته على الإجابة عن أسئلة أكثر طولاً وتعقيداً مقارنةً بالأنظمة الأخرى مثل سيري وغوغل ناو، حيث تستطيع Viv الإجابة على أسئلة مثل: "هل ستكون درجة الحرارة أعلى من 21 درجة أمام جسر غولدن غيت بعد الخامسة مساءً بعد غد؟". كما يمكن لـ Viv تنفيذ أوامر بسيطة ظاهرياً، لكنها معقدة تقنياً على غرار: "أرسل لوالدتي بعض الأزهار بمناسبة عيد ميلادها"، أو "أرسل 20 دولاراً لآدم".

وقال كيتلاوس إن ما يميز Viv عن سيري هو كونها منصة مفتوحة يستطيع مطورو التطبيقات والخدمات المختلفة الإضافة عليها بسهولة، كما تستطيع التواصل مع الشركات والتجّار لتنفيذ أوامر الشراء أو الحجوزات عبر الإنترنت.

ومن أبرز نقاط القوة التي تتمتع بها Viv هي أنها مصممة كي تعمل على جميع أنواع الأجهزة والمنصات، على عكس سيري المخصصة لأجهزة آبل، أو غوغل ناو الخاصة بأجهزة جوجل، كما أنها مفتوحة على جميع الخدمات، وقابلة للاندماج في جميع تفاصيل حياة المستخدم. وبحسب المطورين، فإن المستقبل يتحول من الاستغناء عن مئات التطبيقات التي تعمل بشكل منفصل، نحو الخدمات الذكية التي تستطيع فهم كل متطلبات مستخدمها وتأديتها عبر التخاطب باللغة الطبيعية.