رسميًا.. واتساب تطلق تطبيقها لأجهزة ويندوز وماك

أطلقت خدمة الدردشة الشهيرة "واتساب" تطبيقها الرسمي الخاص بنظامي تشغيل ويندوز وماك أو إس بعد انتظار دام طويلا من قِبل مستخدمي الخدمة.

ويُتيح التطبيق الجديد لمستخدمي أجهزة ويندوز 8 وما فوق بالإضافة إلى مستخدمي أجهزة ماك أو إس 10.9 وما فوق إمكانية الوصول إلى محادثاتهم التي تم إجراؤها على أجهزة الهاتف لديهم بأسلوب مشابه لخدمة واتساب ويب، بحيث يكفي أن يقوم المستخدم بمسح كود QR ليتمكن من تشغيل التطبيق على حاسبه.

ويقتصر عمل التطبيق على مزامنة محادثات المستخدم الموجودة على هاتفه وبضرورة اتصال الهاتف بشبكة الإنترنت لتتوفّر إمكانية استخدام التطبيق على الحاسب، مع ميزات إضافية تميّز التطبيق عن نسخة الويب مثل التنبيهات واختصارات لوحة المفاتيح وغيرها من الإضافات.

ويمكن للمستخدم تحميل التطبيق الخاص بأجهزة الحاسب بمجرّد الدخول إلى الرابط الرسمي المخصص للتحميل ومن ثم تحميل التطبيق وتثبيته، وبعد ذلك تشغيله بأسلوب مماثل لطريقة تشغيل واتساب ويب.