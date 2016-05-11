هواوي تطلق جهازا بـ 3 كاميرات وذاكرة عشوائية

أعلنت شركة هواوي Huawei عن إطلاق الهاتف الجوال Honor V8 المميز بمواصفاته العالية، حيث يحتوي الجهاز على شاشة عرض بدقة QHD ومعالج Kirin 950 ثماني النواة وذاكرة عشوائية بسعة 4 غيغا بسعة تخزين 64 غيغابايت. كما توجد نسخة ثانية من الجهاز نفسه تأتي مع شاشة بدقة 1080p وسعة تخزين 32 غيغابايت، فيما يحتوي كلا الجهازين على شاشة بقياس 5.7 إنش.

وتميز الجهاز بمواصفات أخرى منها كاميرتان خلفيتان بدقة 12 ميغابكسل مع تقنية التركيز التلقائي بواسطة الليزر وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل مع تقنية تمييز الوجوه، بالإضافة إلى التعرف على البصمة وبلوتوث 4.2 والاتصال قريب المدى NFC ومدخل USB-C. ويتوفر الجهاز ب ٤ درجات من اللون الذهبي بالإضافة إلى اللون الفضي.

يمكن طلب الجهاز من موقع JD.COM بسعر 352 دولار أميركي لنسخة 32 جيجابايت و 429 دولار لنسخة 64 غيغابايت.

يذكر أن الجهاز الجديد الذي يعمل بنظام التشغيل اندرويد 6.0 مارشميلو ياتي بعد وقت قصير على إطلاق جهاز هواوي 5C الذي أتى بمواصفات مرتفعة نسبياً مقارنة بسعره الذي لا يتجاوز 140 دولاراً.