الكونغرس يحجب تطبيقات لغوغل وبريد ياهو لمخاوف أمنية

قال مصدران بالكونغرس الأميركي إن فريق تكنولوجيا المعلومات التابع لمجلس النواب حجب دخول المشرعين على تطبيقات تستضيفها خدمة تابعة لـ"غوغل" لمنع حملات اختراق محتملة.

وجاء التحرك بعد أن حظرت سلطات مجلس النواب أيضا البريد الإلكتروني لـ"ياهو" بسبب مخاوف من البرامج التي تخترق الأجهزة وتعطلها مع المطالبة بفدى.

وفرض هذان الإجراءان اللذان عرقلا بعض الاتصالات الداخلية في مجلس النواب خلال الأسبوعين المنصرمين ولا يزالان ساريان. وقالت مصادر إنها لا تعتقد أنهما مرتبطان.

وذكرت المصادر أن الأجهزة المتصلة بالإنترنت في مجلس النواب بشكل لاسلكي "واي فاي" أو سلكي واجهت حجبا منعها من الوصول لموقع "أب سبوت دوت كوم" حيث تستضيف "غوغل" عددا من التطبيقات المصممة خصيصا بعد أن أخطر مكتب التحقيقات الاتحادي الكونغرس باحتمال وجود ثغرة أمنية.

وقال أحد المصادر، وهو موظف بمجلس النواب على معرفة مباشرة بالوضع، لوكالة "رويترز": "بدأنا حجب موقع "أب سبوت دوت كوم" يوم الثالث من مايو استجابة لمؤشرات بأن الموقع ربما لا يزال يستضيف فيروس يحمل اسم "بي. إل. تي" زرع هناك منذ يونيو 2015".

وذكر متحدث باسم "غوغل" أن الشركة تحقق في تقارير عن القيود وستعمل مع مجلس النواب لحل أي قضية.