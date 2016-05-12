تسريبات جديدة تكشف تفاصيل عن "آيفون 7" و"آيفون 7 برو"

تتجه شركة" آبل" إلى إطلاق النسخة المحسّنة من أجهزة "آيفون 7" والذي قد يحمل اسم "آيفون 7 بلس" أو "آيفون 7 برو" وفقاً لحساب OnLeaks على "تويتر"، وتعد هذه الخطوة استمراراً لاستراتيجية "آبل" التي قامت بإطلاق جيلين من أجهزة "آيفون بلس" حتى الآن، والذي يحظى باهتمام أكبر من الشركة عبر تزويده بتقنيات ومواصفات أعلى من أجهزة "آيفون" التقليدية في ذات الجيل كما حدث في جيل "أجهزة آيفون 5" و"آيفون 6" مقابل "آيفون 5 بلس" و"آيفون 6 بلس".

وذكر الحساب، الذي نشر صوراً مسربة لمخططات جهازي "آيفون 7" و"آيفون 7 برو"، أن الجهاز الجديد سيحصل على تحسينات كبيرة في المواصفات بالإضافة إلى تغييرات جذرية في التقنيات المستخدمة في كلا الجهازين.

سيأتي كلا الجهازين الجديدين بكاميرا ذات عدسة مزدوجة، إلا أن "آيفون 7 برو" سيتميز بكاميرا أكثر تقدماً، وليس واضحاً حتى الآن هدف شركة "آبل" من تزويد الأجهزة بعدستين لاستخدامهم بشكل منفصل لتوفير إمكانية التقاط صور بزاوية واسعة كما في جهاز" LG G5" أو لجعل تقنية التكبير البصري مرئية للمستخدم. ولكن في كلا الحالتين، يعد هذا التغيير هو الفارق الأكبر بين الجهازين.

في الوقت ذاته، ظهرت تقارير متضاربة في الأسابيع الماضية حول ما إذا كانت "آبل" ستتيح منفذ Smart Connector في أجهزة "آيفون 7" و"آيفون 7 بلس/برو". إلا أن حساب OnLeaks حسم الأمر وفقاً لتسريباته عبر الإعلان عن توفير المنفذ لأجهزة "آيفون 7 برو" فقط.

تم إطلاق منفذ Smart Conector للمرة الأولى مع أجهزة "آيباد برو" خلال العام الماضي، حيث يمكن منفذ Lightning port تزويد الجهاز بالطاقة ونقل البيانات في الوقت ذاته، ما يعني إمكانية تزويد الأجهزة المتصلة بالجهاز مثل لوحات المفاتيح وسماعات الرأس بالطاقة من خلال منفذ Smart Connector.

الاختلافات الأخرى بين الجهازين والإضافات الجديدة عليهما تضمنت أيضاً عدم وجود تغييرات تذكر على تصميم الأجهزة حيث سيحتفظ كلا الجهازين بتصميم هيكله، وسيتم اعتماد الهيكل المستخدم في أجهزة "آيفون 6" بنسخه المتعددة، إلا أن أجهزة "آيفون" الجديدة قد تحظى بهيكل أنحف قليلاً من النسخ السابقة. كما تظهر صور التصميمات المسربة تخلي شركة "آبل" عن منفذ سماعات الرأس، بالإضافة إلى عدم وجود مكبر صوت إضافي في كلا الجهازين.

في الوقت ذاته، قام موقع MacRumors بنشر تقرير موسع عن توقعات تتعلق بمواصفات أجهزة "آيفون" الجديدة، حيث ذكر أن جهاز "آيفون 7" سيحصل على ذاكرة عشوائية بسعة 2 غيغابايت، فيما سيحصل "آيفون 7 برو" على ذاكرة عشوائية بسعة 3 غيغابايت، فيما ستطلق الشركة الجهازين بشاشة ذات قياس 4.7 لجهاز "آيفون 7" و5.5 إنش لجهاز "آيفون 7 برو"، وهذه القياسات المعتمدة في أجهزة "آيفون" منذ إطلاق جهازي "آيفون 6" و "آيفون 6 بلس".