يوتيوب يختبر ميزة جديدة للدردشة على الأجهزة المحمولة

تختبر منصة مشاركة مقاطع الفيديو يوتيوب ميزة جديدة للدردشة داخل تطبيقها على الأجهزة المحمولة تحمل اسم native sharing، وعملت على إتاحة هذه الميزة لمجموعة صغيرة من المستخدمين.

ووفقًا لتقرير نشره موقع Wired تتيح الميزة للمستخدمين الدردشة مع الآخرين عن طريق النصوص والصور والروابط داخل تطبيق يوتيوب للهواتف.

ويمكن مشاركة مقطع فيديو مع الأصدقاء والدردشة بشكل مباشر حول موضوع الفيديو، وباستطاعة المستخدمين الذين حصلوا على هذه الميزة مشاركة الآخرين فيها عن طريق دعوتهم إلى الدردشة، وستظهر تلك المواضيع ضمن علامة تبويب جديدة في التطبيق.

وتعتقد الشركة أنه بإمكان مثل هذه الميزة زيادة كمية مقاطع الفيديو التي يشاركها المستخدمون مع الآخرين في حال قيامها بإتاحة ذلك لهم عبر التطبيق نفسه، بدلاً من نسخ الروابط ولصقها في تطبيقات الدردشة أو البريد الإلكتروني.

وأشارت مديرة إدارة المنتجات في يوتيوب بانه قد تم تطوير هذه الميزة بعد وصول فريقها إلى قناعة تفيد بأن هذه الميزة المبسطة لتبادل مقاطع الفيديو من شأنها زيادة مشاركة المقاطع وهو بالضبط ما تريده منصة يوتيوب.

وتحاول المنصة الحفاظ على مكانتها بالنظر إلى المنافسة الشرسة التي تواجهها من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى مثل فيس بوك وسناب شات، كما تعمل على الحد من الضرر القادم عبر العديد من المنافسين المتوقعين مثل أمازون، والتي أطلقت بالأمس خدمة مشاركة فيديو منافسة ليوتيوب تحمل اسم Amazon Video Direct.

