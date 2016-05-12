"إل جي" تكشف عن كاميرا تدعم LTE وتبث مباشرة ليوتيوب

كشفت شركة" إل جي"، اليوم الخميس، النقاب عن كاميرا الحركة "أكشن LG Action CAMLTE"، التي تمتاز بأنها تدعم شبكات الجيل الرابع LTE وتتيح للمستخدمين البث المباشر على "يوتيوب" دون الحاجة لهاتف ذكي.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية في بيان إن LG Action CAMLTE الإضافة الأحدث إلى ما يُعرف بأصدقاء "إل جي LG Friends"، وهي أول كاميرا حركة متاحة عالمياً مع دعم الاتصال بشبكات الجيل الرابع LTE.

وأضافت "إل جي" إلى أن LG Action CAMLTE، توفر إلى جانب ميزة البث المباشر، خاصية الوصول عن بعد عبر تقنية الجيل الثالث 3G و LTE ما يعني إمكانية استخدامها ككاميرا مراقبة لرصد المنازل أو على السيارات. ويمكن لمالكي الكاميرا تنزيل الصور والفيديو المسجل على هواتفها الذكية المقترنة بها.

وتمتاز الكاميرا الجديدة بأنها مقاومة للماء والغبار والرمال وفق معيار IP67، أي يمكنها الصمود تحت عمق متر واحد من الماء لمدة نصف ساعة. هذا وتعتزم الشركة إطلاق غطاء حماية مقاوم للماء خلال الربع الثالث من العام الجاري، سيمكن المستخدمين من استعمال الكاميرا في أنشطة أكثر قوة مثل ركوب الأمواج والغوص.

وأوضحت "إل جي" أن بفضل الحامل "الاختياري" يمكن استخدام LG Action CAMLTE في تسجيل الفيديو عند تعليقها على الخوذات، والدراجات، والسيارات وغيرها من الأشياء التي تتحرك بسرعة.

وتمتاز الكاميرا، التي تزن 95 غراماً، بأنها تضم بطارية بسعة 1,400 ميلي أمبير/ساعة قادرة على تصوير الفيديو بالدقة الكاملة 1080p لمدة تصل إلى 4 ساعات.

يُذكر أن الكاميرا تملك حساس تصوير بدقة 12.3 ميغابكسلًا مع عدسة بزاوية عريضة قدرها 150 درجة، ويمكن للكاميرا تصوير الفيديو بدقة 4K بسرعة 30 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080p بسرعة 60 إطارًا في الثانية، أو بدقة 720p بسرعة 120 إطاراً في الثانية، مع العلم أن البث المباشر محصور بدقة 720p بسرعة 30 إطاراً في الثانية.

وتضم الكاميرا أيضاً ذاكرة وصول عشوائي "رام" بحجم 2 غيغابايت، و 4 غيغابايتات من مساحة التخزين الداخلية المخصصة لنظام التشغيل فقط، ويمكن استخدام بطاقات الذاكرة الخارجية microSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت.

وقالت "إل جي"، دون أن تتطرق إلى السعر، طرح LG Action CAMLTE في كوري الجنوبية الشهر المقبل ثم في أسواق أميركا الشمالية وأوروبا.