تطبيق واتس آب على الويب يدعم مشاركة المستندات

حدثت شركة واتس آب، المملوكة لفيسبوك، تطبيقها على الويب صباح اليوم لإضافة دعم ميزة مشاركة المستندات، والتي كانت قد طرحتها للمرة الأولى ضمن تطبيقها على الهاتف في مارس - آذار الماضي.

وكانت نسخة الويب من واتس آب قد أتاحت لدى إطلاقها إمكانية مشاركة الفيديو والصور فقط، سواء تلك المخزنة على جهاز المستخدم أو من خلال استخدام كاميرا الويب، إلا أن الأيقونة الجديدة التي تمّت إضافتها إلى الخدمة اليوم والموجودة تحت أيقونة إرسال المرفقات، تتيح للمستخدم إرسال المستندات بصيغ PDF وملفات أوفيس سواء ضمن الدردشات العادية أو في المجموعات. لكن الخدمة تقتصر على إرسال المستندات فقط مع غياب دعم الصيغ الأخرى على غرار الملفات المضغوطة أو ملفات الموسيقى.

يذكر أن واتس آب كانت قد أطلقت تطبيقها الرسمي قبل يومين لنظامي ويندوز وماك، والذي دعم إمكانية مشاركة المستندات منذ اليوم الأول لتوفره. ويتيح كلًا من تطبيقي سطح المكتب وتطبيق الويب نفس الإمكانيات والميزات تقريباً بنفس الواجهة. مع فارق أن تطبيق سطح المكتب قادر على إرسال التنبيهات باستخدام خاصية التنبيهات الأصلية المتوفرة ضمن نظام التشغيل.

وقد أشارت تسريبات أخيرة إلى اقتراب دعم واتس آب لمكالمات الفيديو، إلا أن موعد إطلاق الميزة ليس معروفاً بعد، كما لا يُعرف إن كانت ميزة الفيديو ستقتصر - كما المكالمات الصوتية - على نسخة الهاتف من التطبيق، أم أن الشركة تعتزم كذلك دعم تطبيقي الويب وسطح المكتب بميزة المكالمات الصوتية والمرئية خلال فترة لاحقة.