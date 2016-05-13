سامسونغ تطلق سوار تتبع النشاط الرياضي Charm

أعلنت شركة سامسونغ عن إطلاقها سوارا خاصا بتتبع النشاط الرياضي يحمل اسم Charm، تم تصميمه كي يبدو أقرب إلى قطعة من المجوهرات منه إلى جهاز إلكتروني.

ويمتلك السوار الذي وصفته الشركة بغير التقليدي، قطعة مربعة الشكل في منتصفه تشبه قطع الحُلي، تعرض عدد الخطوات وتقوم بتنبيه المستخدم بالاتصالات الواردة والرسائل وتحديثات شبكات التواصل الاجتماعي.

يقوم السوار بالتزامن مع تطبيق سامسونغ الصحي S Health من خلال الارتباط عبر البلوتوث مع الهاتف الذكي مما يمكن المستخدمين من متابعة الإحصائيات الخاصة بنشاطه البدني عبر الهاتف، ومعرفة المزيد عن المسافات التي قطعها خلال اليوم وعدد الحريرات التي أحرقها. وقالت الشركة إن السوار لا يتطلب الهاتف بالضرورة كي يعمل، حيث يستطيع تخزين المعلومات الأساسية مثل عدد الخطوات وعرضها على الشاشة حتى بدون الهاتف.

يحتوي السوار على ضوء "ليد"LED لتنبيه المستخدم بالمكالمات أو الرسائل الواردة، كما يتيح التطبيق الخاص به اختيار التطبيقات التي يرغب المستخدم بالحصول على تنبيهاتها، مع اختيار لون الضوء التنبيهي الخاص بكل تطبيق، إضافةً إلى إظهار الشاشة لمعلومات خاصة بحالة شحن الجهاز وحالة اتصاله.

يمتلك السوار بطارية بسعة 17 ميلي أمبير ساعي تكفي لاستخدامه بشكلٍ متواصل لمدة 14 يومًا قبل الحاجة إلى إعادة شحنه مرة ثانية، وهو يدعم العمل مع هواتف أندرويد بالإصدار 4.4 وما فوق ويتوفر بالألوان: الذهبي، الأسود والوردي.