بلاي ستيشن 4 نيو قادمة للأسواق قبل شهر أكتوبر

أشارت مصادر متعددة إلى اقتراب موعد وصول النسخة المحدثة من منصة الألعاب بلاي ستيشن PS 4 التي تقوم شركة سوني بإنتاجها، ووفقا لبيان صحافي صادر عن موزع الألعاب الفرنسي Innelec فإن المنصة الجديدة قد تصل للأسواق قبل شهر أكتوبر/تشرين الثاني.

وأضاف المصدر أن المنصة المحدثة، والتي تحمل الاسم الرمزي Neo 4K أو الاسم الرمزي PS4K ضمن مجتمع المطورين، قد تصل إلى الأسواق في خلال النصف الأول من السنة المالية لشركة سوني، والتي تبدأ من شهر أبريل/نيسان إلى شهر سبتمبر/إيلول 2016.

وأشار موقع مجتمع محبي الألعاب IGN بأن موعد إطلاق النسخة الأحدث من منصة الألعاب يأتي قبل إطلاق الشركة لنظارة الواقع الافتراضي بلاي ستيشن في آر PlayStation VR، والتي أكدت سوني موعد إطلاقها في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وقد ذكر موقع الألعاب Giantbomb سابقًا بأنه ابتداءا من أكتوبر يجب أن تصدر ألعاب PlayStation 4 مع نمط “Base Mode” للنموذج الحالي، ومع نمط “NEO Mode” للنموذج المحدث.

ومن الجدير بالذكر أنه بعد فترة وجيزة من نشر الخبر أصدر موزع الألعاب Innelec بيانا ينفي فيه نشره أي معلومات رسمية عن منصة PS4 Neo.

وكانت الشائعات السابقة قد أشارت إلى إمكانية قيام سوني بكشف النقاب عن PS4 Neo خلال معرض E3 المزمع عقده في شهر يونيو/حزيران القادم.