سامسونغ تطلق تطبيقا لحماية العينين أثناء استخدام النقال

أطلقت شركة سامسونغ تطبيق Safety Screen المخصص لمساعدة المستخدمين صغار السن على الإمساك بالأجهزة المحمولة على مسافة مثالية عن الوجه من أجل الحفاظ على صحة العينين وراحتهما.

ويتوفر هذا التطبيق بشكل مجاني للأجهزة العاملة بنظام أندرويد، ويمكن الحصول عليه عبر متجر غوغل بلاي، ويعمل في الخلفية، ويمكن تفعيله مع حمايته بكلمة سر من قبل الأهل.

ويعمل التطبيق الجديد من خلال برمجيات متقدمة لتمييز الوجه البشري، ويستخدم رسائل منبثقة على شكل رسوم متحركة لطيفة تقوم بإغلاق الشاشة عندما يمسك المستخدم الجهاز بشكل قريب جداً من وجهه، ولا تعود الشاشة إلا عندما يُبعد المستخدم الجهاز إلى المسافة الصحية السليمة.

وكانت بيانات مجلس أطباء العيون قد أشارت إلى ازدياد نسبة الإصابة بحسر النظر، وهو ما فسره العلماء بمزيج من العوامل الجينية من جهة، والعوامل البيئية من جهة أخرى، بما يشمل الازدياد الكبير في النشاطات التي تتطلب النظر من مسافات قصيرة، مثل استخدام الأجهزة الذكية، وانخفاض مستوى التعرض للضوء الطبيعي من خلال ممارسة النشاطات الخارجية.

ويؤثر الإجهاد الرقمي للعين أيضاً على الأطفال والمراهقين، ويتجسد في الإرهاق الذي يصيب العين عند استخدام الأجهزة الرقمية لفترات طويلة.