قريباً.. بصمات الأصابع على هواتف "ويندوز 10"

كشفت شركة" مايكروسوفت" خلال مؤتمر WinHEC الذي انعقد هذا الأسبوع عن خططها لدعم ميزة قارئ بصمات الأصابع ضمن نظام التشغيل "ويندوز 10" موبايل هذا الصيف، وذلك مع قيامها بطرح التحديث السنوي لنظام تشغيل الهواتف.

وتشتكي الهواتف العاملة بنظام "مايكروسوفت" من عدم وجود ميزة فتح الجهاز عن طريق البصمة، على الرغم من تقديمها ميزة التعرف على الوجه عبر تقنية Windows Hello.

وليس من الواضح بعد عدد الشركات المصنعة لهواتف "ويندوز" التي قد تتجه إلى اعتماد ميزة قارئ البصمة، إلا أنه أصبح من المعلوم أن شركة "إتش بي" ستكون أول شركة تدعم هذه الميزة ضمن هاتف Elite X3.

وأشارت "مايكروسوفت" إلى امتلاك العديد من مصنعي هواتف "ويندوز" الخبرة اللازمة لاستخدام تقنية البصمة المقدمة من شركتي FPC وسنبتيكس Synaptics، وأضافت الشركة أن إدخال مثل هذه الميزة ضمن الهواتف قد يتطلب المزيد من العمل لدمجها مع وظائف Windows Hello.

وتزداد يوماً بعد يوم أهمية تقنيات القياسات الحيوية مثل التعرف على الوجه وبصمات العين والأصابع، والتي تسهل من إمكانية الوصول إلى الأنظمة والخدمات والمصادر، وكانت "مايكروسوفت" قد أضافت دعم مثل هذه التقنيات لنظام "ويندوز" في عام 2012.

تجدر الإشارة إلى قيام "مايكروسوفت" حالياً باختبار تحديثها السنوي لنظام "ويندوز 10"، والذي يتوقع أن تفرج عنه لكل من نسختي سطح المكتب والهواتف في أواخر شهر يوليو.