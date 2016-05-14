هيونداي تكشف عن روبوت جديد قابل للارتداء

كشفت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي عن روبوت آلي جديد على شكل هيكل خارجي حديدي قابل للارتداء يمكن استخدامه في العديد من المجالات مثل المصانع والمجالات العسكرية أو للمساعدة في إعادة التأهيل البدني.

وأشارت الشركة إلى عملها على تطوير استخداماته لتشمل نواحي عديدة، وقال مسؤول في الشركة إن تطوير هذا الروبوت يتماشى مع رؤية مجموعة هيونداي لإمكانية التنقل الحر للأشخاص والأشياء في الستقبل القريب.

وذكرت وكالة أنباء الصين شينخوا Xinhua أن الروبوت يُمكن ارتداؤه بشكل يشابه البدلة المستخدمة في الفيلم الهوليوودي الرجل الحديدي Iron Man، والتي يمكن للمستخدم ارتداؤها ببساطة.

ويقدم الروبوت الجديد القابل للارتداء قوة إضافية لمستخدميه عبر وحدة تحكم مما يعزز من قوتهم البدنية ويتيح لهم رفع مئات الكيلوغرامات أو مساعدته في المشي أو صعود السلالم.

وأشار المسؤول إلى إمكانية استخدامه في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن على المشي والانخراط في الأنشطة المتنوعة.

وكانت شركة هيونداي قد أعلنت في الشهر الماضي عن عقدها شراكة مع سيسكو سيستمز “Cisco Systems” لتطوير تقنيات السيارات المتصلة بالإنترنت.

وشكل إعلان الشراكة جزء من جهود الشركة في دفع عملية تطوير أجهزة الحواسيب عالية الأداء المستقبلية والتي يمكن تثبتها على عجلات السيارة.

وتزداد يوما بعد يوم الشراكة بين شركات تصنيع السيارات من جهة وشركات التقنية من جهة أخرى وذلك في سبيل توسيع نطاق الخدمات التي تربط السيارات بالإنترنت وذلك في ظل المنافسة المحمومة على تطوير سيارات ذاتية القيادة.