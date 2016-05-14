واتساب تدعم المكالمات المرئية بنسخة تجريبية لأندرويد

أطلقت خدمة التراسل الفوري واتساب اليوم السبت نسخة تجريبية من تطبيقها على نظام التشغيل أندرويد، تجلب دعم المكالمات المرئية لأول مرة، وهي ميزة طال انتظارها.

ويبدو أن الميزة الجديدة لا تزال قيد التجربة إذ يظهر خيار المكالمات المرئية إلى جانب المكالمات الصوتية ولكنه لا يعمل بعد.

يُشار إلى أن واتساب، المملوكة لشركة فيسبوك، كانت قد اعتمدت أسلوب الطرح تدريجيا مع ميزة المكالمات الصوتية، إذ بدأت تجربتها على أساس الدعوة فقط، ثم أطلقتها لعموم المستخدمين. ويُعتقد أنها قد تنتهج نفس الأسلوب مع المكالمات المرئية.

ويمكن الوصول إلى المكالمات المرئية من خلال النقر على زر الاتصال ضمن المحادثات، ليظهر للمستخدم خياران الأول لإجراء مكالمة صوتية، والآخر لإجراء مكالمة مرئية.

وعند النقر على خيار المكالمات المرئية، تظهر في الوقت الراهن رسالة تقول “تعذر إجراء المكالمة. المكالمات المرئية غير متاحة حاليا". وتظهر هذه الرسالة حتى لو كان الطرفان يستعملان نفس الإصدار من تطبيق واتساب.

ويمكن تنزيل النسخة التجريبية، التي تحمل الرقم 2.16.80، من تطبيق واتساب على نظام أندرويد من الرابط.