MessengerMerge لمراسلة 16 شخصاً على "فيسبوك" مرة واحدة

يحتاج المستخدم أحياناً إلى إرسال رسالة مكررة لمجموعة من الأشخاص، ولكن تخصيص الرسالة يجعل منها أكثر أهمية بنظر الكثير من الأشخاص، لذلك فإنه في حال رغب بمراسلة أكثر من شخص على "مسنجر فيسبوك"، فإنه سيحتاج إما لإرسال نفس الرسالة لكل شخص أو إرسال رسالة مخصصة باسم كل شخص على حدة، وهي عملية متعبة بالتأكيد.

مع إضافة MessengerMerge المتوفّرة لمستخدمي متصفح "غوغل كروم" يمكن للمستخدم إرسال رسالة واحدة مع إمكانية تخصيصها بحسب اسم الشخص المرسلة له، بحيث يتم كتابة الرسالة مرة واحدة وتحديد الأشخاص دفعة واحدة ليصل عددهم إلى 16 شخصاً.

طريقة استخدام الإضافة بسيطة، يتم الأمر عبر تحميلها ومن ثم الذهاب إلى موقع "مسنجر" الرسمي، بعد ذلك يتم النقر على علامة "+" الموجودة في أعلى قائمة المحادثات، ومن ثم يتم إضافة الأصدقاء المطلوب مراسلتهم بالرسالة، بعد ذلك يتم كتابة الرسالة وتخصيصها باسم كل مستخدم عبر إضافة رمز $fname بدل الاسم الأول ورمز $lname بدل الاسم الأخير، ومن ثم يتم الإرسال لتصل كل رسالة باسم المستخدم المرسلة له.