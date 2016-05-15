كم تدفع غوغل لاختبار سيارتها الذاتية؟

تبحث شركة غوغل عن متطوعين محليين في ولاية أريزونا الأميركية متخصصين بسلامة المركبات ليكونوا جزءاً من مشروع سيارة غوغل ذاتية القيادة وذلك لمساعدة فريق الشركة الهندسي على جمع البيانات، مع وجوب أن يكون المتطوع على استعداد لتولي القيادة في أي لحظة.

وقامت الشركة بنشر إعلان عن الوظيفة أشارت فيه إلى وجوب قيام المتطوعين بقيادة السيارة لمدة زمنية تتراوح بين 6 و8 ساعات يومياً لخمسة أيام في الأسبوع على أن يتلقى المتطوع 20 دولاراً عن الساعة الواحدة، مع وجود عقود عمل سنوية.

كما يجب على المتطوع مراقبة أنظمة البرمجيات الخاصة بالسيارة بشكل مستمر، وتقديم تقارير كتابية موجزة إلى جانب تقارير شفوية عن ردود الفعل لفريق الشركة الهندسي بالإضافة إلى إكماله للمهام اليومية والإجراءات والاختبارات المطلوبة منه، والحفاظ على سرية تفاصيل المشروع.

ويفترض أن يكون المتطوع محباً للسفر، ويحمل شهادة بكالوريوس جامعية إلى جانب مهارات الاتصال اللفظي والكتابي بحيث يكون بمقدوره كتابة ما لا يقل عن 40 كلمة في الدقيقة وأن يملك تاريخ قيادة خالياً من المشاكل وسجلاً عدلياً نظيفاً.

وكانت غوغل قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن توسيع برنامج سياراتها ذاتية القيادة إلى ولاية أريزونا، وتتطلع الشركة إلى اختبار قدرة سياراتها للقيادة في الظروف الصحراوية.