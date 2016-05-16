حذار من استخدام رموز فيسبوك التعبيرية!

قبل أشهر طرح فيسبوك "رموزه التعبيرية" الشهيرة، التي انتظرها العديد من المستخدمين الذين سئموا من زر الإعجاب الوحيد LIKE.

إلا أنه قبل أيام انتشرت تحذيرات من استعمال تلك الرموز. القصة بدأت حين حذرت الشرطة البلجيكية في بيان لها نشرته على موقعها على الإنترنت، ومفاده "انتهاك خصوصيتك".

فقد قالت الشرطة البلجيكية في بيانها إن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يستخدم الرموز التعبيرية في جمع المعلومات عن الشخص الذي يستخدم تلك الرموز "للمساعدة في تحديد أي إعلان ستبيعه ".

وأوصت الشرطة مستخدمي الفيسبوك بعدم استخدام تلك الرموز أو الضغط على أي منها لحماية خصوصية المستخدم. وقالت في إحدى التحذيرات "لا تساعدك الأيقونات على التعبير عن شعورك فحسب، بل تساعد فيسبوك أيضا على تقييم مدى فعالية الإعلان على صفحتك.. وبالضغط على تلك الرموز فإنك تمنح الشركة معرفة ما يجعلك مسروراً وسعيداً".

وبحسب الشرطة البلجيكية يستطيع فيسبوك معرفة حالتك المزاجية من خلال استخدام تلك الرموز، وبالتالي تحديد الزمان المناسب لبث الإعلانات على صفحتك وطبيعة هذه الإعلانات.

كذلك يمكن للشركة معرفة موقعك على صفحتك، بما يسمح لها عرض المحتوى الذي يمكنه أن يثير فضولك، بحسب ما نقلت صحيفة "اندبندنت" عن بيان الشرطة البلجيكية.

وإذا بدا لفيسبوك أنك في حالة مزاجية جيدة، يمكنها أن تستنتج أنك مستعد لقبول الإعلانات، وبالتالي بيع مساحات إعلانية أكثر وموجهة بصورة مناسبة.

كما يتيح استخدام تلك الرموز ومعرفة الموقع لفيسبوك أن تفسر للمعلنين أنه سيكون لديهم الفرص الأفضل والأكثر لرؤيتك تتصرف إيجابيا حيال إعلاناتهم.