غوغل تدق مسمارا في نعش تقنية فلاش

تعتزم شركة غوغل حظر المحتوى المصنوع بواسطة تقنية فلاش على متصفح الويب التابع لها في وقت لاحق من العام الجاري، لتدق بذلك المسمار الأخير في نعش الخدمة التي عانت في الآونة الأخيرة من الكثير من الثغرات التي عرضت المستخدمين لخطر الاختراق.

وقدم الفريق المطور لمتصفح الويب، الأكثر استخداماً حول العالم، مقترحاً بمنع محتوى فلاش على كروم لصالح لغة برمجة الويب HTML5، والسماح به على بعض من أكثر المواقع الإلكترونية زيارة.

وأوضحت عملاقة البحث الأميركية أنه ابتداء من الربع الرابع من العام 2016، ستبدأ بالسماح بمحتوى فلاش افتراضيًا على 10 مواقع إلكترونية فقط، والتي ما تزال تعتمد على هذه الإضافة.

وعوضًا عن ذلك سيعرض كروم محتوى HTML5 إن توفر، وإلا فإنها ستعرض للمستخدم تنبيهًا للسماح بعرض محتوى فلاش.

وتسير تقنية فلاش منذ سنوات في طريقها نحو الاندثار، ليس فقط بسبب معايبها الأمنية، بل لأن السوق بدأت يتحرك نحو اعتماد تقنية HTML5 بدلًا من الإضافات.

ومع أن إضافة فلاش مدمجة افتراضيًا في كروم، إلا أن المتصفح يعمل على التقليل من استخدامها، ففي شهر سبتمبر 2015، بدأت غوغل مع الإصدار 45 من كروم بإيقاف محتوى فلاش الأقل أهمية تلقائيًا، بما في ذلك الإعلانات، أو الرسوم المتحركة، أو أي شيء آخر لا يعد أساسيًا في صفحة الويب.