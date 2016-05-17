حاسب EliteBook 103.. جديد "HP" الموجه لقطاع الأعمال

أطلقت شركة "إتش بيHP " حاسبها المحمول الجديد "إليت بوك EliteBook 1030"، الذي يستهدف قطاع الأعمال، وسيتوفر بسعر 1250 دولاراً أميركياً.

ويمتاز الحاسب "EliteBook 1030" بأنها أكبر وأقوى من النسخة "EliteBook 1020"، ولكنه أصغر وأخف وزناً من الحاسب "EliteBook 1040".

كما يمتاز الجهاز بهيكله المصنوع من المعدن وبأنه يأتي بدون مراوح إطلاقاً مثل معظم الحواسب الشخصية التي تضم معالجاً من فئة Intel Core M.

وفيما يتعلق بباقي المواصفات، يقدم الجهاز شاشة بقياس 13.3 بوصات وبدقة Full HD أو Quad HD، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي "رام" بحجم حتى 16 غيغابايتًا، ومساحة تخزين داخلية SSD بحجم حتى 512 غيغابايتًا.

ويعمل "EliteBook 1030" بمعالج من نوع Intel Core M بسرعة 1.1 غيغاهرتز، ثم إنه يأتي بطراز آخر مع معالج من نوع Intel Core M7 بسرعة 1.2 غيغاهرتز.

ويضم الحاسب بطارية تكفي للعمل لمدة 13 ساعة، كما يضم منفذًا من نوع USB-C، ومنفذي USB 3.0، ويدعم تقنية العرض اللاسلكي Wi-Di وتقنية بلوتوث 4.2. ويمتاز "EliteBook 1030" بأنه يدعم تقنية الصوت Band & Olufsen.