هاتف بشاشة 6 بوصات وكاميرا 16 ميغابكسل.. جديد "سوني"

أعلنت شركة" سوني"، اليوم الثلاثاء، عن هاتفها الذكي الجديد "إكسبريا إكس أي ألترا Xperia XA Ultra" الذي يمتاز بشاشة كبيرة مقاسها 6 بوصات وكاميراته الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل.

ويضم الهاتف، الذي يعد آخر هواتف سلسلة "إكس X"، معالجا من نوع ميديا تك هيلو بي10 MediaTek Helio P10، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي "رام" بحجم 3 غيغابايتات، و 16 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

وتمتاز كاميرا Xperia XA Ultra إلى جانب دقتها العالية بأنها مزودة بحساس خاص لالتقاط الصور بجودة عالية في ظروف الإضاءة المنخفضة، ثم إنها تملك مثبت صورة بصري OIS وفلاش LED.

وفيما يتعلق بكاميرا الهاتف الخلفية، فهي تأتي بدقة 21.5 ميجابكسل مع ميزة التركيز التلقائي الهجين وفلاش LED.

وتأتي شاشة الجهاز بدقة 1920×1080 بكسل، وتقول "سوني" إن الجهاز سهل الحمل، على الرغم من حجم الشاشة الكبير، وذلك بفضل الإطار المعدني الناعم والزجاج المنحني قليلا على الأطراف والنحافة العالية للهاتف، ما يجعل بالإمكان استخدام الجهاز بيد واحدة بشكل مريح.

ويملك Xperia XA Ultra بطارية بسعة 2,700 ميلي أمبير/ساعة تقول الشركة إنها تكفي للعمل لمدة يومين كاملين، ثم إنها تدعم خاصية الشحن السريع التي تتيح الحصول على 5.5 ساعة من العمل بعد 10 دقائق فقط من الشحن.

ودون أن تتطرق للسرع، قالت الشركة اليابانية إنها تعتزم طرح هاتفها الذكي الجديد، الذي يعمل بالإصدار 6.0.1 "مارشميلو" من نظام التشغيل أندرويد، في شهر تموز/يوليو القادم بالأسود والأبيض والأصفر والذهبي.