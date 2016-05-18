إبرام اتفاقية تعيد علامة "نوكيا" للأجهزة الذكية

أعلنت شركة" نوكيا"، اليوم الأربعاء، رسميا عن عودة اسمها إلى سوق الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية، وذلك بعد غياب دام نحو سنتين عقب صفقة الاستحواذ التي جرت بينها وبين شركة" مايكروسوفت".

وقالت الشركة الفلندية في بيان، إنها وقعت اتفاقية ترخيص حصري لمدة 10 سنوات مع مواطنتها "إتش إم دي جلوبال HMD Global"، لتمنح الأخيرة حقوق إنتاج هواتف ذكية وحواسيب لوحية تحمل علامتها التجارية.

وأوضحت "نوكيا"، التي كانت حتى وقت قريب أكبر مصنع للهواتف المحمولة في العالم، أنها ستتلقى بموجب الاتفاقية عوائد ملكية من HMD عن مبيعاتها من الأجهزة الذكية التي تحمل علامتها التجارية.

وكانت "نوكيا" قد خرجت من سوق الهواتف المحمولة بعد ظهور وهيمنة الهواتف الذكية من شركات مثل سامسونج وآبل، ما اضطرها لبيع هذا القطاع لشركة مايكروسوفت في العام 2014.

ولاستكمال محفظتها من حقوق العلامة التجارية لـ"نوكيا"، أعلنت HMD اليوم أيضاً أنها وافقت بشروط على استحواذ على حقوق إنتاج هواتف "نوكيا" التقليدية من شركة "مايكروسوفت"، إضافة إلى بعض حقوق التصميم ذات الصلة.

ويُتوقع أن تتم عملية الاستحواذ المبرمة مع "مايكروسوفت" خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وبموجب هاتين الاتفاقيتين، ستكون شركة HMD المرخص العالمي الوحيد لجميع الهواتف الذكية والحواسب اللوحية التي تحمل اسم "نوكيا".

وهي تعتزم استثمار أكثر من 300 مليون دولار أميركي على مدى الأعوام الثلاثة القادمة لدعم تسويق هذه الأجهزة في الأسواق العالمية.

وأوضحت "نوكيا" أن الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية التي ستنتجها شركة HMD ستعمل بنظام التشغيل "أندرويد"، لتوحّد بذلك بين أحد رموز العلامات التجارية للأجهزة المحمولة مع نظام التشغيل الرائد، وفق تعبيرها.

وأعلنت "نوكيا" أيضاً أنها و HMD وقعتا اتفاقية مع شركة FIH Mobile Limited، التابعة لشركة "فوكسكون" التايوانية، لتتولي صناعة الهواتف الذكية والحواسب الذكية التي تحمل علامتها التجارية.