إعلان "سامسونغ" عن سلسلة الهواتف Galaxy C قريباً

بدأت شركة" سامسونغ"، اليوم الأربعاء، التحضيرات لعقد حدث خاص تعتزم إقامته الأسبوع المقبل للكشف عن سلسلة جديدة من الهواتف الذكية.

وكانت في الآونة الأخيرة قد انتشرت عدة تسريبات عن عزم الشركة الكورية الجنوبية إطلاق سلسلة جديدة من الهواتف الذكية تحمل اسم "غالاكسي سيGalaxy C " لمنافسة الشركات الصينية الصاعدة في أكبر سوق في العالم فيما يتعلق بعدد المستهلكين.

ويظهر في بطاقة الدعوة للحدث، الذي تقررت إقامته يوم 26 مايو الجاري في الصين، الحرف "C"، وفي داخله كلمة "غالاكسي" إلى جانبها إشارة استفهام.

وتتحدث التسريبات أن أول هاتفين من السلسلة الجديدة سيكونان "غالاكسي سي5 Galaxy C5 " و"غالاكسي سي7 Galaxy C7".

وقد كشفت التسريبات بعضاً من مواصفات الهاتفين المرتقبين، إذ سيقدم الهاتف "Galaxy C5" شاشة بقياس 5.2 بوصة، بينما سيقدم "Galaxy C7" شاشة بقياس 5.7 بوصة، وستكون كلتا الشاشتين بدقة 1920×1080 بكسل.

وسيضم الجهازان معالجاً من نوع كوالكوم سنابدراجون 617 بمعمارية 64 بت، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي "رام" بحجم 4 غيغابايتات، و64 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية.

وتتحدث التسريبات أن الهاتفين، اللذين سيعملان بالإصدار 6.0 "مارشميلو" من نظام التشغيل "أندرويد"، سيأتيان مع كاميرا خلفية بدقة 16 ميغابكسل، وأخرى أمامية بدقة 8 ميغابكسل.

ويُتوقع أن يعمل الهاتف "Galaxy C5" ببطارية سعتها 2,600 ميلي أمبير/ساعة، بينما سيعمل الهاتف "Galaxy C7" ببطارية سعتها 3,300 ميلي أمبير/ساعة. وسيتوفران بسعر يعادل 245 دولاراً أميركياً للأول، و276 دولاراً للآخر.