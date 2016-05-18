سامسونغ تكشف النقاب عن شاشتها العاكسة

أعلنت شركة سامسونغ اليوم الأربعاء عن الإطلاق التجاري لشاشاتها العاكسة، وذلك من خلال تركيبها لأول مرة في صالون الحلاقة Leekaja Hair Bis في العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

وقالت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية في بيان على موقعها إن شاشاتها العاكسة بقياس 55 بوصة ستتيح لصالون الحلاقة Leekaja Hair Bis توفير تجربة مخصصة لعملائه.

وأضافت سامسونغ أن شاشاتها العاكسة توفر للمستخدمين بيئة تفاعلية، إذ تمكن الصالون على سبيل المثال من عرض طرازات وألوان مختلفة، فضلاً عن إمكانية عرض المعلومات عن أحدث الصرعات على المرآة مباشرة.

وبعد الإطلاق التجاري الأول، قالت سامسونغ إنها تتوقع استخدام الشاشات العاكسة في مجالات مختلفة، مثل الأزياء والأثاث والتصميم الداخلي والتجارة بالتجزئة.

وأكدت الشركة عزمها إطلاق شاشاتها العاكسة بقياس 55 بوصة في الأسواق العالمية ابتداءً من الربع الثالث من العام الحالي.