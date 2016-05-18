فيسبوك.. وجهك بدل الرموز التعبيرية

أظهرت براءة اختراع كانت شركة فيسبوك قد تقدمت بها في وقت لاحق من الشهر الحالي أنها تسعى لتمكين المستخدمين من استعمال تعبيرات وجوههم كبديل عن الرموز التعبيرية.

وباستخدام تقنية التعرف على الوجوه، ستبحث فيسبوك في الصور التي أُشير للمستخدم فيها للعثور على أفضل وجه يناسب الرمز التعبيري المراد استخدامه.

على سبيل المثال، يظهر عادة عند طباعة الرمز التعبيري "الباسم"، ولكن قد تقوم فيسبوك بدلًا من ذلك بالبحث في صور المستخدم للعثور على وجه باسم له واستخدامه كرمز تعبيري.

ويظهر في الصور المرفقة مع طلب براءة الاختراع أن هذه الميزة ستُطبق مع الدردشات فقط، وقد تشمل التعليقات.

ويُعتقد أن هذه الميزة في حال تطبيقها ستكون محدودة نظراً لقلة المشاعر المتاحة في صور المستخدمين، غير أنها بالمقابل ستشجع من تعجبه الفكرة على رفع المزيد من الصور التي تشمل أكبر قدر من المشاعر.

ويبدو أن فيسبوك اقتبست الفكرة من خدمة التواصل في بيئة العمل Slack، والتي تتيح استخدام رموز تعبيرية مخصصة.

وليست هذه المرة الأولى التي تسير فيها الشركة على خطى Slack إذ أطلقت في شباط/فبراير الماضي ميزة ردود الأفعال Reactions التي سبقتها إليها Slack بمدة.