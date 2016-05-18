"Swysh" للتحكم بالموسيقى على آيفون دون لمس الشاشة

يستمع الكثير من الأشخاص إلى الموسيقى عبر هواتفهم الذكية، وهو أمر يتطلب منهم استخدام الهاتف ولمسه من أجل الانتقال إلى الأغنية التالية أو العودة إلى الأغنية السابقة أو إيقاف الأغنية بشكلٍ مؤقت، مما يعني أنه عليهم النظر إلى الشاشة وفتح تطبيق الموسيقى من أجل إتمام المطلوب.

ولكن تطبيق Swysh المتوفّر لمستخدمي أجهزة آيفون عبر متجر آب ستور يُتيح إمكانية التحكم بالموسيقى دون الحاجة إلى لمس شاشة الهاتف، يكفي أن يقوم المستخدم بالإيماءات المطلوبة لكي يحصل على ما يريد، بحيث يعتمد التطبيق على إيماءات حركية يمكن عن طريقها إيقاف وتشغيل الموسيقى، بالإضافة إلى الانتقال للأغنية التالية أو العودة للأغنية السابقة.

يمكن للمستخدم التلويح بالهاتف إلى اليمين من أجل الانتقال إلى الأغنية التالية، أو التلويح به إلى اليسار للعودة إلى الأغنية السابقة، بالإضافة إلى التلويح به للأسفل من أجل إيقاف أو تشغيل الأغنية، مع العلم أن التطبيق مدفوع ويبلغ سعره 0.99 دولار أميركي.