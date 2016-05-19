جديد غوغل.. استخدم التطبيقات دون تثبيتها

أعلنت شركة غوغل خلال جلستها الافتتاحية لمؤتمرها السنوي للمطورين I/O 2016، عن ميزة Android Instant Apps التي تتيح للمستخدمين استخدام التطبيقات التي لا يحتاجون تثبيتها بشكل دائم على أجهزتهم، بشكل مؤقت.

وتمكن الميزة مستخدمي نظام أندرويد من الاستفادة من التطبيقات لمدة محدودة قبل إغلاقها مجدداً، حيث يقوم غوغل بلاي بتثبيت الجزء المطلوب الاستفادة منه من التطبيق لاستخدامه، ثم غلقه بشكل طبيعي، وذلك دون الحاجة لتثبيت التطبيق بشكل فعلي على الجهاز.

وقامت غوغل بعرض تطبيق BuzzFeed Video كمثال للميزة، حيث يمكن فتح مقطع فيديو تابع للموقع باستخدام التطبيق الخاص بالموقع للحظات، عبر الرابط الخاص بمقطع الفيديو، دون أن يضطر المستخدم حتى للانتظار لتثبيت التطبيق بشكل كامل، أو حتى ملء المساحة التخزينية للهاتف بتطبيقات لا يحتاجها المستخدمون بشكل مستمر.

وذكرت غوغل أنه بإمكان المطورين دعم الميزة الجديدة في تطبيقاتهم بشكل سهل وبسيط للغاية، حيث إنهم يحتاجون أقل من يوم عمل واحد لدعم الميزة في تطبيقاتهم، كما أن الشركة العملاقة أشارت إلى أن عرض الميزة كان باستخدام هاتف يعمل بنظام أندرويد كيت كات 4.4، ما يعني أن الميزة لا تتطلب وجود أحدث الإصدارات من نظام أندرويد.