Facebook Live أصبح متاحاً للجميع

أتاح فيسبوك اليوم الخميس ميزة "خريطة فيسبوك الحية"Facebook Live Map لعموم مستخدميه على الويب، وذلك بعد إطلاقها أول مرة مطلع شهر أبريل الماضي إلى جانب عدد من المزايا الأخرى. وتتيح الخريطة لمستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي مشاهدة ما يبثه المستخدمون الآخرون من أي مكان في العالم مباشرة، بشرط أن يكون البث متاحا للعامة.

وتُظهر الصفحة الخاصة بخريطة فيسبوك الحية ما يُبث على الموقع في الوقت الحالي، وذلك على شكل نقاط زرقاء كلٌ من موقعه، ويمكن الاطلاع على هذه الفيديوهات من خلال وضع مؤشر الفأرة على النقاط المراد مشاهدتها.

وبالنقر على أي نقطة من هذه النقاط يظهر الفيديو الحي الخاص بها في وسط الشاشة مع اسم الناشر وعدد المشاهدين وزمن بداية البث، مع إمكانية الإعجاب أو التعليق على الفيديو. كما يظهر أسفل الشاشة مجموعة المقاطع المقترحة من قبل فيسبوك. وتهدف الخريطة إلى مساعدة محبي الفيديو الحي على التعرف على ناشرين جدد.

يُذكر أن الحال كان مقتصرا قبل ذلك على مشاهدة البث الخاص فقط بالأصدقاء والصفحات التي يُعجب بها المستخدم.

وكان فيسبوك أعلن يوم 6 أبريل الماضي عن الخريطة الحية إلى جانب عدد من المزايا الجديدة التي تهدف لجعل خدمة البث المباشر فيسبوك لايف” Facebook Live أكثر تفاعلا، مما يؤهلها لتكون منافسا قويا لخدمة بريسكوب من تويتر المخصصة لهذا الغرض.

وقالت الشركة، التي تملك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم ما يزيد عن 1.65 مليار مستخدم نشط شهريا، وقتئذ إن المزايا الجديدة تأتي لتمنح المستخدمين المزيد من الوسائل لاكتشاف، ومشاركة، والتفاعل مع الفيديو المباشر، إضافة إلى طرق جديدة لتخصيص ما يبثونه مباشرة.