احذروا من Allo

حذر إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية NSA المستخدمين من استعمال تطبيق التراسل الجديد من غوغل Allo، حيث وصفه بغير الآمن، وذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر.

وأوضح سنودن عبر التغريدة بأن كلامه يأتي بعد قرار غوغل تعطيلها التشفير من نوع طرف إلى طرف End-to-end بشكل افتراضي في تطبيقها الجديد.

وكانت غوغل التي أعلنت عن تطبيقها الجديد قبل أيام قد تحدثت عن وجود وضعية للتراسل الخفي يتم فيها استخدام تشفير من نوع طرف إلى طرف، وذلك باستخدام نفس بروتوكول التشفير الموجود في تطبيق الدردشة الآمن Signal والذي سبق وأن أوصى به سنودن باعتباره من أكثر تطبيقات الدردشة أمنًا. لكن الفارق بين التطبيقين حسب سنودن أو أن الدردشة الآمنة غير مُفعلة بشكل افتراضي في تطبيق Allo من غوغل، بل يتوجب تفعيلها يدويًا من طرف المستخدم في كل مرة أراد فيها بدء محادثة آمنة.

كما أن استخدام تطبيق غوغل بوضعية التخفي يؤدي إلى تعطيل بعض أبرز ميزات التطبيق مثل ميزة الردود المُقترحة وبعض الميزات الأخرى، مما يعني أنه على المستخدم تعطيل وضعية التخفي للاستفادة من معظم ميزات التطبيق.

ويعتبر تطبيق Allo، والذي أعلنت عنه غوغل هذا الاسبوع خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2016 والمنعقد حاليًا في ماونتن فيو في كاليفورنيا، ردًا من الشركة على تطبيقات التراسل الأخرى والذي يقدم ضمنه المساعد الشخصي الذكي كميزة إضافية.