آبل تسحب iOS 9.3.2 لحواسيب آيباد برو9.7 لتسببه بمشكلات

قررت شركة "آبل" سحب التحديث الذي يحمل الرقم 9.3.2 من نظام "آي أو إس" التابع لها من حواسب آيباد اللوحية ريثما يتم إصلاحه، وذلك بعد أن واجه العديد من المستخدمين مشكلة مع هذا التحديث.

وأبلغ عدد من مالكي حواسب آيباد برو بقياس 9.7 بوصة عن ظهور المشكلة المعروفة باسم "الخطأ 56"، وذلك أثناء محاولة تثبيت التحديث الذي صدر قبل نحو أسبوع.

وبعد ظهور الخطأ يتعين على المستخدم وصل حاسبه اللوحي بجهاز حاسب لإجراء عملية استعادة للنظام عبر برنامج "آيتونز"، ومع ذلك لم يفلح المستخدمون بحل المشكلة.

وأقرت شركة "آبل" بوجود المشكلة "التي تؤثر على عدد صغير من حواسب آيباد"، وقالت إنها تعمل على إصلاحها وسترسل تحديث جديد في أقرب وقت ممكن.

وكانت الشركة قد أصدرت التحديث الجديد لهواتف آيفون وحواسب آيباد اللوحية منتصف شهر مايو الجاري، هو يأتي بحجم 89.4 ميغابايتًا، ويركز في المقام الأول على إصلاح الأخطاء الداخلية وتحسينات في الأداء، مع التركيز بدرجة بسيطة على التغييرات الشكلية.

ويحل التحديث المشكلة التي تسبب رداءة في تجربة الصوت عند اقترانه مع ملحقات البلوتوث مع هاتف "آيفون" الأحدث "آيفون إس إي"، كما يحل مشكلة فشل البحث عن مفردات ضمن القاموس.